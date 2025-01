Officiellt: Bergmark Wiberg klar för Chungnam Asan FC

Adam Bergmark Wiberg växte under tre säsonger fram till en nyckelspelare och profil i Östers IF. Anfallaren var en bärande del av det lag som fixade allsvenskt avancemang under fjolåret.

Efter säsongen spekulerades det kring huruvida ABW, som satt på ett utgående avtal, skulle blir klar i Växjö-klubben. För drygt tre veckor sedan kom beskedet om att anfallaren lämnar klubben och istället kommer skriva på för en klubb utomlands.

- Det skulle ske (utlandsflytten). Det är ju en dröm man haft sedan man var barn. Man kan ta olika vägar. Jag har ju fått ta den långa vägen, sett till min kapacitet, sa Bergmark Wiberg till Fotbollskanalen för en vecka sedan.

Nu är Bergmark Wiberg presenterad av den sydkoreanska andraligaklubben Chungnam Asan FC.

I samband med värvningen av ABW presenterar även Chungnam Asan FC två ytterligare utländska spelare i form av japanen Misaki Sato och bosniern Semir Smailagic

Chungnam Asan FC spelade playoff om en plats i den sydkoreanska högstaligan förra året men föll på målsnöret mot Daegu FC och spelar därmed fortsatt i K League 2 kommande säsong.

Asan är en stad i västra Sydkorea med drygt 300 000 invånare. Staden är känd i landet för sina varma källor och många spaanläggningar.