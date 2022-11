Officiellt: Bertilsson lämnar Degerfors

Johan Bertilsson, 34, har gjort sju och en halv säsong med Degerfors. Först representerade han klubben mellan 2007 och sommaren 2010, sedan under 2013 och därefter från 2020 fram till över den gångna säsongen, men nu är tiden i klubben över för den här gången.

Degerfors meddelar under tisdagen att Bertilsson väljer att lämna vid kontraktets slut och därmed kan summera en tid med 54 mål och 23 assist på 154 framträdanden.

"Johan har under åren varit en oerhört viktig kugge i det Degerfors IF som tog sig upp i allsvenskan och sedan höll sig kvar. Han gjorde mål i såväl den avgörande matchen mot Ljungskile 2020, som ödesmatchen borta mot Östersund 2021 i allsvenskans sista omgång. Under 2022 var Johan lagkapten och trots att det inte blev någon stor målskörd, stod han för flera fina insatser på planen", skriver klubben på sin hemsida.

Bertilsson har tidigare även en bakgrund i klubbar som Örebro SK, Dalkurd, Östersunds FK, Gefle IF, Jönköpings Södra och Kalmar FF.