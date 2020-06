Officiellt: Besara återvänder till allsvenskan

Nahir Besara, 29, har bland annat en bakgrund med spel i Assyriska FF, Hammarby IF och Örebro SK, men lämnade vintern 2019 ÖSK för spel i Al-Feiha och skrev senare samma år på för cypriotiska laget Pafos FC. Nu är han tillbaka i allsvenskan igen.

Örebro SK meddelar att Besara har skrivit på ett kontrakt med klubben. Kontraktet sträcker sig över säsongen 2020 och på torsdag gör spelaren sitt första träningspass med klubben.

- Jag är verkligen glad att vara tillbaka. Örebro är som hemma för mig. Jag känner många av spelarna och människorna i föreningen. Det är en fin klubb, och jag värdesätter Axel väldigt högt. Dessutom har supportrarna alltid varit grymma, jag vet att de har visat att de vill ha mig här och jag ser fram emot att få visa dem den fotboll jag kan spela. Klubben är i ett spännande läge och en sak som sticker ut sedan sist jag var här är att de har en ännu tydligare satsning med många unga, lovande spelare, säger Besara i en kommentar på föreningens hemsida.

ÖSK-managern Axel Kjäll om nyförvärvet:

- Det känns väldigt bra att kunna hälsa Nahir välkommen tillbaka till ÖSK. Det är en av allsvenskans bästa offensiva spelare och en fantastisk människa som vi känner väl från hans tidigare sejour hos oss. Vi får en poänggörare, en grym passningsfot och en spelare som är väldigt taktiskt skicklig såväl offensivt som defensivt. Han kommer tillföra mycket både på och utanför planen med sina ledaregenskaper, säger han.

Kjäll berättar även att båda parter är öppna för en långsiktig framtid ihop.

- I det osäkra läge som vi befinner oss i så var det här en lösning som passade alla parter på ett bra sätt. Nahir har visat en stor vilja att komma hit och klubben befinner sig i en tuff ekonomisk situation. Därför har det här blivit en bra lösning, att börja med ett avtal över den här säsongen. Vi är båda öppna för och positiva till att det här kan bli på längre sikt, säger han.

Besara blev under förra säsongen noterad för ett mål och en assist på 22 matcher på Cypern. 29-åringens senaste säsong i allsvenskan var 2018. Då stod han för fem mål och åtta assist på 30 matcher med Örebro SK i allsvenskan. Besara har som mest gjort tio mål under en allsvensk säsong, vilket var under säsongen 2017 med Örebro SK.