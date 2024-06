Officiellt: Billborn tar över IFK Göteborg

IFK Göteborg tappade nyligen danske chefstränaren Jens Askou till tjeckiska Sparta Prag - efter drygt ett år - och därefter blev Sindre Tjelmeland ansvarig tränare i klubben.

Under måndagen uppgav Fotbollskanalen att Blåvitt, där och då, var i slutförhandlingar med tränaren Stefan Billborn och assistenten Joachim Björklund, som tackat för sig i norska Sarpsborg, om en gemensam framtid - och senare kallade IFK till presskonferens klockan 10.00 i dag, tisdag.

Nu meddelar Blåvitt att Billborn är ny chefstränare, samtidigt som Björklund ansluter som ny assisterande tränare i storklubben. Vidare fortsätter även Tjelmeland som assistent.

Billborn är glad över att få leda IFK Göteborg.

- Det är inspirerande, en stor klubb med en rik historia, som har haft det lite motigt sista åren. Potentialen och intresset är skyhögt, och det finns en grund att stå på som är väldigt stor. Man har en bra organisation, ett stort intresse, fantastiska faciliteter och en bra spelargrupp. Det finns mycket som triggar mig här, säger han under presskonferensen.

På Blåvitts hemsida säger Billborn följande:

- Jag ser Blåvitt som en storklubb som är på väg tillbaka, som vill nå toppen igen och som gör det på ett metodiskt sätt. Jag har följt och nu även läst mig in på den utveckling som föreningen har påbörjat och jag imponeras över hur mycket som har gjorts på relativt kort tid. Spelmässigt är det ett helt annat Blåvitt än för bara ett år sedan. Jag ser oss komma in och förfina vissa delar, skruva där vi måste men framför allt bygga vidare på det nya spelsätt som har etablerats under vintern och våren, säger han.

Redan i april i fjol dök Billborn, som Sarpsborg-tränare, upp på läktarplats under Blåvitts möte med Malmö FF på Gamla Ullevi i allsvenskan. IFK hade då sparkat Mikael Stahre och var på jakt efter en ny tränare, vilket senare blev Jens Askou.

Billborn förnekar att det vid den tidpunkten var aktuellt med en framtid i Blåvitt.



- Vi hade ju med oss vår chef på läktaren, så det hade varit det absolut sämsta. Om man ska besöka en ny klubb för att ha en dialog ska man nog inte ha med sig sin chef på läktaren, så det fanns ingenting.

Björklund är också glad över att komma tillbaka till Göteborg. Han har även en bakgrund i IFK som spelare mellan 1993 och 1995, då han var med och vann tre SM-guld.

- Det är ett helt nytt Kamratgården sedan jag var här som spelare, men samma familjära känsla i väggarna. Det finns mycket traditioner här men det som lockar mig är inte det förflutna utan det vi ska göra framåt. Jag har givetvis bra koll på Blåvitt och mycket kontakter både kring klubben och i stan. Jag ser verkligen fram emot att starta en ny historia här som en i ledarteamet.

Ola Larsson, teknisk direktör i IFK Göteborg:

- Vi får till oss en chefstränare med tydlig spelidé som matchar det vi har påbörjat och kommit en bra bit med här i IFK Göteborg. Samtidigt får vi en ledare i Stefan som har en klar bild av vad han vill göra tillsammans med oss i Blåvitt. Stefan har alltid stuckit ut som en taktiskt flexibel tränare som är bra på att anpassa sig efter den spelartrupp han har. Den ”Billborn-fotboll” som vi lockas av kombinerar både ett smart omställningsspel med tryggt bollinnehav, och det vi ser i analysen av hans arbete i Norge är att han har ökat elementen av fysiskt spel. Vid sin sida har han ”Jocke”, som kompletterar, utmanar och är med och höjer nivån. Det är en stark duo som kommer till oss. Vi tror att deras sätt att leda och hur de vill spela fotboll kommer att passa väldigt väl in i hur vi har bestämt att IFK Göteborg ska vara.

Han fortsätter:

- Vi är på en annan plats med organisation, spelidé och truppbygge idag än var vi var förra våren. Det finns en annan grund att stå på. Att sondera tränarmarknaden i sig är inte det som tar mest tid, utan det är att matcha där vi är nu och vart vi ska med de personer som bäst kan ta oss dit. Det har varit spännande och lärorikt, och det känns väldigt bra att just Stefan och Jocke kommer till oss nu.

Larsson hymlar inte om att han har en bra relation med Billborn, då de sedan tidigare är goda vänner.

- Det är inget att hymla om. Vi känner varandra väldigt väl och på många delar lär det bara vara ”plug and play”, men vi ska också ha stor ödmjukhet inför att det är en ny arbetsplats och ny spelartrupp för hans del, och för oss tillsammans är vi på en resa med det strategiska och långsiktiga förändringsarbete vi har startat i Blåvitt.

Billborn kommenterar också vänskapsbandet med Larsson i förhållande till Blåvitt.

- "Jocke" och jag är värvade av IFK Göteborg för att det är föreningen som vill ha oss till sig. Vi är väldigt laddade inför uppdraget och har lagt en hel del tid på att läsa in oss i hur laget har spelat och framför allt vart man vill ta sig med den sportsliga satsningen över tid.

Norska högstaligaklubben Sarpsborg meddelade redan i söndags att Billborn och Björklund går vidare i sina karriärer, men utifrån Fotbollskanalens uppgifter betalar Blåvitt knappt två miljoner kronor för tränarduon till det norska laget.

Billborn tog över Sarpsborg under vintern 2022, och har tidigare även en bakgrund som tränare i Hammarby IF och i IF Brommapojkarna.

IFK Göteborg är placerat på 13:e-plats i allsvenskan.