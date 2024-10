Officiellt: Björknesjö tränar Djurgården säsongen ut

Djurgårdens IF föll mot Hammarby IF och meddelade därefter tränarna Kim Bergstrands och Thomas Lagerlöfs avsked.

Nu står det klart att Roberth Björknesjö leder Djurgården resten av säsongen. Han kommer att ha Agon Mehmeti och Hugo Berggren som assisterande tränare.

- Det har ju gått blixtsnabbt och varit lite omtumlande, men framför allt är det otroligt inspirerande. Jag har ju pratat med Djurgården några gånger tidigare genom åren, men nu har det blivit av och jag går in i det här uppdraget med mycket energi och stor glädje, säger Björknesjö i ett pressmeddelande.

- Jag gillar energifylld fotboll och har ju tränat Brommapojkarna under många år där vi haft en possession-inriktad fotboll. Så tanken är att vi ska driva matcherna med Djurgården. Sedan blir det ju lite skillnad mellan den första matchen mot Vitoria i Conference League, jämfört med de avslutande omgångarna i allsvenskan. Det blir ju också en skillnad om vi spelar på konstgräs eller gräs. Alla matcher lever sitt eget liv, men generellt vill jag ha ett stort bollinnehav, mycket energi och mycket löp in i motståndarnas straffområde.

Björknesjö har tidigare basat över klubbar som Syrianska, Assyriska, Brommapojkarna och Öster. För tränaren väntar nu en intensiv tid.

- Jag kommer att träffa spelargruppen under dagen och sedan har vi en träning innan match på Tele2 Arena på onsdag. Till en början handlar det om att sätta upp grundförutsättningarna och förklara vad som förväntas av allihopa i det defensiva och offensiva. Sedan måste ju spelarna ta ett stort ansvar själva eftersom det är så kort om tid.

Björknesjö har redan träffat assistenterna Agon Mehmeti och Hugo Berggren.

- Vi träffades i måndags och har snackat ihop oss ytterligare idag under morgonen och jag har även hunnit titta på Vitoria tillsammans med Pelle (Olsson). Därifrån får vi bestämma vilka förväntningar vi ska ha och vilka förutsättningar vi ska ge spelarna. I övrigt är det full fart framåt som gäller och det ska bli väldigt kul att komma igång.

Sportchefen Bosse Andersson:

- Roberth Björknesjö kommer in på kort sikt under hösten som huvudtränare för laget under de resterande matcherna av säsongen. Han kommer att bidra med mycket energi i gruppen och Roberth har gjort det här tidigare, ryckt in med kort varsel i olika lag och fått en bra effekt på sitt arbete. Startsträckan är kort och det finns en fungerande organisation runt omkring med Agon Mehmeti och Hugo Berggren som kommer att stötta upp som assisterande tränare. Roberth kommer sedan att träffa spelarna under tisdagen och har redan haft möten med personalen runt laget.

Djurgårdens arbete med att rekrytera en permanent tränare pågår samtidigt inför säsongen 2025. Enligt Expressen och sajten fotbolldirekt.se har Djurgården kontaktat förre BK Häcken-tränaren Per Mathias Høgmo, som basade över Stockholmslaget under 2013.

Fotbollskanalen söker Bosse Andersson och Roberth Björknesjö.