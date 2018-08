Officiellt: Blåvitt lånar mittback från Hammarby

Under onsdagen gjorde IFK Göteborg klart med Sargon Abraham från Degerfors. Övergången var först tänkt att träda i kraft 1 januari nästa år, men under gårdagen blev det alltså officiellt att flytten sker omgående.

Och under torsdagen kom nästa förstärkning till Blåvitt. Mittbacken Marcus Degerlund, 20, lånas in från Hammarby under resterande delen av säsongen. I avtalet har IFK dessutom en köpoption.

- Med sina 194 centimeter en stark huvudspelare. Dessutom med en väldigt bra vänsterfot, säger IFK Göteborgs sportchef Mats Gren.

Jesper Jansson i Hammarby:

- Eftersom vi har så bra täckning på mittbackspositionerna så ser vi möjligheten för Marcus att få speltid på en hög nivå, och att fortsätta utvecklas. Vi har ett lyxproblem i truppen med den stora konkurrensen och jakten på en topplacering. Samtidigt måste vi tänka på framtiden och utvecklingen av våra unga spelare. Vi skulle kunna välja att använda både livrem och hängslen, men här ser vi en möjlighet för en spelare vi tror oerhört mycket på att fortsätta sin utveckling. Vi förutsätter att Marcus är tillbaka hos oss till nästa säsong, men Göteborg ville fullt förståeligt ha in en option om köp i lånekontraktet.

Under våren var Marcus Degerlund utlånad till IK Frej i superettan.