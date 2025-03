Officiellt: Blåvitt lånar ut duo

IFK Göteborg meddelar under måndagen, via klubbens hemsida, att två unga spelare kommer att vara utlånade under den här säsongen. Det rör sig om Vilmer Tyrén, 19, och Rasmus Nåfors Dahlin, 17, hos Ljungskile SK.

Tyrén stod i fjol för två matcher i allsvenskan, medan Nåfors Dahlin inte spelade någon match med Blåvitts A-lag i seriespelet.

Blåvitt meddelar vidare även att Leon Dusi, 18, kommer att spela med Karlstad Fotboll i år, vilket den värmländska klubben tidigare också har kommunicerat.