Officiellt: Celik bryter kontraktet med Häcken: "Blev inte som vi hade tänkt oss"

Mervan Celik bryter sitt kontrakt och lämnar BK Häcken efter drygt två år. Det meddelade klubben på sin hemsida på torsdagen.

- Vi har kämpat ihop i två år och det blev tyvärr inte som någon av oss tänkt. Det är en otroligt tuff konkurrens på Mervans position, där han bland annat konkurrerar med förra årets skyttekung. Vi har tagit ett gemensamt beslut om att bryta avtalet och vi önskar Mervan stort lycka till i hans fortsatta spelarkarriär, säger Sonny Karlsson till klubbens hemsida.

Celik var framgångsrik under svenska cupen-spelet under våren, där han öste in mål, men har haft det svårare med speltiden i allsvenskan. Han slutade på elva spelade matcher under säsongen, med ett mål och en assist och var tydlig med att han inte var nöjd med sin speltid under året.

– Det är jobbigt. Jag har levererat och gjort det bra, men ändå får jag sitta på bänken och komma in sent. Det är 80:e, 85:e… Det är tufft, det är jobbigt. Jag förstår inte varför, sa han bland annat efter Häckens möte med AIK i slutet av april.

Celik stannade på 68 spelade matcher och 18 mål den här sejouren med Häcken, som han representerat tidigare i sin karriär. Han har tidigare också spelat för Gais, Glasgow Rangers, Pescara, Genclerbirligi och Akhisar Belediye.