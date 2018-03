Officiellt: Dalkurd värvar Bertilsson från ÖFK

Under onsdagen kunde Fotbollskanalen avslöja att Dalkurd var överens med Östersund om en övergång för Johan Bertilsson. Nu har anfallaren/offensive mittfältaren också presenterats för Uppsala-klubben. Bertilsson har skrivit på ett tvåårskontrakt.

- Jag har fått ett jättebra intryck av klubben, av tränare, av sportchef och av alla jag har träffat. Vad jag har hört så är det en jättebra stämning i laget och det man har sett när man har följt dem utifrån, vilken snabb resa föreningen har gjort så tror jag att man går en bra framtid tillmötes, säger Bertilsson Dalkurds hemsida.

Inför förra säsongen värvade Östersund in Bertilsson från Gefle. Under 2017 gjorde han sedan sju mål och två assist på elva starter och åtta inhopp. Nu får Bertilsson återvända till sin gamla hemmaarena Gavlevallen, där Dalkurd spelar sina matcher under säsongen 2018. Men det inleds borta mot AIK på måndag.

- Det är snabbt på här, men det är jättespännande och roligt att få börja direkt med AIK borta på Friends, i Dalkurds första match i Allsvenskan. Det är jättestort och det är bara att fortsätta på samma sätt som Dalkurd har gjort. För min del handlar det om att komma in i det så fort som möjligt, lära mig det taktiska och hur ”Vali” vill spela och lära känna mina nya lagkamrater och skapa relationer, säger Bertilsson.

I hemmapremiären den 8 april väntar Östersund för Bertilsson och Dalkurd.