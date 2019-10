Officiellt: Dalkurds sportchef blir chefsscout i HIF

Helsingborgs IF har i år haft en något turbulent säsong. Huvudtränaren Per-Ola Ljung fick sparken, klubbikonen Pär Hansson tvingades lägga av, Henrik Larsson, som ersatte Ljung, hoppade av efter verbala påhopp i sociala medier och sedan kom förre landslagskaptenen Olof Mellberg in som ny huvudtränare.

Nu förstärker Skåneklubben staben runt omkring spelartruppen ytterligare. Dalkurds sportchef Adil Kizil kommer att lämna sitt uppdrag som sportchef i Dalkurd för en roll i HIF, där han blir chefsscout, något som FotbollDirekt var först att rapportera om.

- Jag har under en tid haft tankarna på att testa i en annan miljö och se vad man kan bidra med i en annan förening. Dalkurd ligger mig varmt om hjärtat men att få chansen i en storklubb som HIF och kunna bidra där är ett väldigt roligt steg att ta. Sedan första samtalet tyckte jag att det lät spännande och när klubben presenterade sina tankar och hur de vill arbeta stämde det väl överens med det som jag känner att jag kan bidra med. Jag var i Dalkurd i 15 år och varit med om en otrolig resa men även resor tar slut och då får man påbörja en ny. Här känner jag att timingen för ett jobb i HIF känns rätt och jag har fått ett fantastiskt bra intryck av föreningen, säger han i en kommentar på klubbens hemsida.

Kizil har under en längre tid arbetat inom Dalkurd. Sportchefen var först spelare i laget och blev senare sportchef, men hoppade även in under en kort period i fjol som tillfällig tränare i allsvenskan.

Kontraktet löper över 2021.

Helsingborg skriver att Kizil primärt ska få huvudansvaret att scouta potentiella nyförvärv till klubben.

- Jobbet som scout är en del av sportchefsyrket, framför allt när man verkar i en mindre organisation. Trots att jag är 35 år har jag arbetat med det i sju år och just scoutingen har varit den delen av arbetet jag tyckt om absolut mest och som jag brinner för allra mest. Det som skiljer är att jag inte sköter några anställningar eller är chef över spelare utan jag följer klubbens riktlinjer för att försöka hitta det spelarmaterial som behövs för att bygga den trupp som tränare och sportchef efterfrågar.

HIF-kaptenen Andreas Granqvist säger så här om att Kizil ansluter till klubben:

- Vi har länge sökt en chefsscout eftersom att det blir mycket jobb för tränaren, för mig och för den här så kallade sportgruppen. Det är en otroligt viktig roll för vår framtid och för att kunna hitta den här spelarna som de andra kan hitta. Vi vill ha en otrolig skicklighet i det, då vi inte har den starkaste plånboken. Då måste vi hitta de här guldkornen som finns i Sverige, då det finns väldigt många skickliga och duktiga fotbollsspelare, säger han till TV4.

Kizil tillträder omgångende, samtidigt skriver HIF att han "fått tillåtelse av klubben att avsluta säsongen med Dalkurd FF".