Officiellt: Daniel Bäckström ny huvudtränare för Sirius: "Har en jättebra känsla"

Nyligen lämnade Sirius tränare Henrik Rydström klubben efter personliga skäl. Sedan dess har Uppsala-klubben var på jakt efter en ny huvudtränare och nu har man klart med ett nytt namn.

På Sirius hemsida meddelar man att Daniel Bäckström är klar som ny huvudtränaren för klubben.

- Jag har en jättebra känsla. Jag är glad över att vara här och glad över att det är klart. Jag ser förstås också fram emot att få börja jobba, säger han till klubben och fortsätter:

- Första stegen kommer handla mycket om att lära känna verksamheten. Det handlar om att lära känna spelarna, men också att så snabbt som möjligt börja bekanta mig med övriga ledarstaben. Därefter också börja planera för januari först och främst och sedan spinna vidare på det. Men det är klart att det kommer bli mycket att sätta sig in i. Jag ser fram emot att jobba hårt för det här.

Bäckström kommer från en tjänst som assisterande tränare i Malmö FF men för drygt en månad sedan meddelade Skåneklubben att Bäckström skulle lämna efter den gångna säsongen.

- Jag kommer från ett år som assisterande tränare i Malmö FF. Innan det var jag tre och ett halvt år i Örebro SK, även där som assisterande tränare. Jag har också ett förflutet i IFK Norrköping där jag hade en kombinationsroll, dels som akademichef men också tränare för det dåvarande U19-laget i IFK Norrköping. Ska jag backa riktigt långt är jag född och uppvuxen i Umeå. Det är där jag har min fotbollsfostran både som spelare och som tränare, förklarar Bäckström.

Sirius sportchef Ola Andersson om värvningen:

- Daniel är en av de mest intressanta tränarnamnen i Sverige. Han passar in i Sirius profil just nu, han vet var vi är och han vet vart vi ska. Vi vill fortsätta med vår positiva och framåtlutande spelsätt och Daniel är inne på samma spår – just därför känns det här helt rätt och jag är väldigt nöjd med rekryteringen av Daniel, säger Andersson till klubben.

Sirius nämner inget om hur långt kontraktet mellan Bäckström och klubben sträcker sig.