Officiellt: Degerfors värvar ytter: "Känns lite pirrigt"

Degerfors säkrade nyligen uppflyttning till allsvenskan och får därmed spela allsvensk fotboll nästa år för första gången på 23 år. Nu meddelar Värmlandslaget att första nyförvärvet är på plats inför nästa säsong, yttern Adhavan Rajamohan, 27. Parterna har kommit överens om ett avtal över två år och Rajamohan ansluter närmast från Akropolis IF.

- Det känns jättebra. Jag är glad och stolt, och på samma gång känns det lite pirrigt också. Men det ska bli kul, säger han i en kommentar på klubbens hemsida.

Rajamohan berättar vidare om hur det gick till när han kom i kontakt med Degerfors.

- Det var min agent som ringde mig. Han sa att Degerfors visat intresse. Först hade jag svårt att tro på det och skrattade lite. Då sa han att det var seriöst och att de skulle höra av sig efter nästa match. Patrik Werner ringde mig inför näst sista matchen och berättade att han var intresserad och frågade om jag var intresserad. Jag blev ju… "Självklart!".

Han fortsätter:

- Sedan pratade jag även med Andreas Holmberg som ringde mig efter en träning. Jag kände att de ville ha mig. Det var glada nyheter.

Degerfors sportchef Patrik Werner om nyförvärvet:

- En offensiv spelare som gjort en hel del mål genom åren och tillhört Akropolis under många år. Han gjorde 19 mål i division 1 förra säsongen men har i år haft det lite svårare att ta plats i det Akropolis som varit defensivt inriktat. Trots det gjorde han sex mål på sju starter, vilket imponerat på oss. Det är en intressant och bra spelare som det ska bli kul att följa i Degerfors IF under 2021.

Rajamohan har tidigare en bakgrund i AIK, men har under senaste åren tillhört Akropolis. Rajamohan gjorde i år sex mål och en assist på 21 matcher, varav sju från start, i superettan.