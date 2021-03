Officiellt: Djurgården förlänger med Bergstrand och Lagerlöf

Djurgårdens tränarduo Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf tog inför 2019 över som huvudtränare i Djurgården och ledde Stockholmslaget till SM-guld direkt. I fjol blev det inte ett nytt SM-guld, men likväl en fjärdeplats i allsvenskan.

Nu meddelar Djurgården att klubben har kommit överens med tränarna om nya kontrakt som sträcker sig över 2023.

- Vi har haft en dialog om deras framtid och hade som målsättning att ha ett kontrakt klart när allsvenskan börjar. Vi ser det här långsiktigt där vi har haft stora förändringar i vår trupp och har föryngrat truppen. Då är det naturligt att man har tränare som är med på den här långsiktiga satsningen, säger sportchefen Bosse Andersson i en kommentar på föreningens hemsida och fortsätter:

- Resultaten hittills är imponerande och att fortsätta på den vägen vi har påbörjat känns helt rätt för oss. Skönt att veta att vi fortsätter att ha Sveriges skickligaste tränarpar i Djurgården framöver, det känns både tryggt och spännande.

Lagerlöf och Bergstrand menar i sin tur att de inte behövde mycket betänketid.

- Vi trivs väldigt bra här med våra arbetskamrater och hela föreningen. Så det här kändes helt rätt, säger Lagerlöf.

Bergstrand fyller i:

- Vi har känt oss jättevälkomna och väl omhändertagna av alla som jobbar i Dif och hela Djurgårdsfamiljen sedan vi kom hit. Vi har trivts väldigt bra på jobbet varje dag så det var inte mycket att tveka över. Sedan känner vi att vi kan bidra till lite mer framöver.

Bergstrand berättar vidare att han är nöjd med sina första två år i Djurgården.

- Det har varit väldigt roligt, utvecklande och spännande. Mycket har ju hänt, dels har det varit stora sportsliga framgångar och sedan har det varit en coronaperiod och även ett truppbyte, skulle man nog kunna säga. Så det har varit en händelserik period.

Lagerlöf minns i sin tur SM-guldet 2019 med värme.

- Det känns ohyggligt länge sedan, men visst var det ett fantastiskt år. Så det bär man ju självklart med sig, säger han.

Djurgården har även i år inlett säsongen bra och är vidare till semifinal i svenska cupen, där man ställs mot vinnaren mellan Hammarby och Trelleborg.

- So far, so good. Sedan vet vi ju också att det är en väldigt lång säsong där vi inte får springa iväg. Vi måste jobba lika hårt och vara lika dedikerade i slutet av november om det ska bli en bra säsong. Men så här långt har spelarna verkligen anammat att träna hårt och finna glädje tillsammans. Så det är vi otroligt nöjda med, säger Bergstrand.

Lagerlöf:

- Det kan bli väldigt bra om saker fortsätter som nu. Men det viktigaste är att vi fortsätter att påminna oss om vad det är som gör att vi är framgångsrika och att saker ser bra ut. Vi får inte bli bekväma.

Bergstrand och Lagerlöf har även en bakgrund som tränare i Sirius ihop.

