Officiellt: Djurgården förlänger med målvakt

Djurgården inledde säsongen 2021 med Zenit Sankt Petersburg-lånet Alexander Vasiutin i mål. Men när Vasiutin blev långtidsskadad i tidigt skede av säsongen klev unge Jacob Widell Zetterström, 23, in och ersatte ryssen.

"JWZ" imponerade på många. Bland annat belönades han för sin säsong med en plats i Janne Anderssons landslagstrupp för januariturnén innan den blev inställd. Men nu får han en annan belöning för sin fina säsong.

Under torsdagen gick Djurgården ut på sin hemsida med att klubben skriver ett nytt fyraårsavtal med den 23-årige målvakten.

- Det är jätteroligt och jag har gått runt med ett stort leende efter att jag skrivit på. Jag har känt under hela min period i Djurgården att det är en otroligt fin förening att vara i och ett fantastiskt gäng som jag träffar dagligen. Jag trivs nästan oförskämt bra här och när förslaget kom upp kände jag att det var självklart, säger Widell Zetterström till klubbens hemsida.

ANNONS

Han berättar att han växt mycket av alla framträdanden som han fått göra under säsongen som varit.

- Målvaktspositionen handlar ju till väldigt stor del om rutin och är den positionen där man bara blir bättre med åren, man kan ta Buffon som exempel. Därför ger de här erfarenheterna jag fått väldigt mycket. Sedan är det alltid svårt att peka på specifika saker i spelet. Men jag känner att jag växt som person och spelare av såväl med- som motgångar.

Sportchefen Bosse Andersson är mycket nöjd över att kontraktsförlängningen är i hamn.

- När vi gick in i den här säsongen så var vi glada över att Jacob valde att satsa på fotbollen med tanke på skadehistoriken. Vi skrev ett kontrakt i februari och han klev sedan fram när Aleksandr Vasyutin blev skadad, spelade 19 allsvenska matcher och gjorde det fantastiskt bra. Vi fick se att de fina egenskaper som han visade under träningarna fungerade lika bra i skarpt läge. Jacob har dessutom en otroligt bra fysik plus många andra kriterier som gör honom till en spännande målvakt och säsongen kröntes sedan med att han blev uttagen till svenska landslaget, säger han till klubbens hemsida.