Officiellt: Djurgården gör klart med norsk målvakt – som kan debutera i dag

Erland Tangvik har provtränat med Djurgården sedan mitten av januari. Nu har han skrivit på ett ettårskontrakt med klubben, och kan komma att debutera redan under lördagen. - Fantastiskt roligt, säger han till klubbens hemsida.

Djurgården meddelade i januari att den norske målvakten Erland Tangvik, 22, hade anslutit till laget för provträning. Stockholmsklubben har sedan tidigare Tommi Vaiho och Per Kristian Bråtveit i laget, med efter att tredjemålvakten Jacob Widell Zetterström meddelade att han skulle ta en paus från fotbollen under 2020 efter de hjärnskakningar han hade under 2019.

Målvakten menade själv att han hade bestämt sig för att ansluta till Djurgården i slutet av januari och nu har klubben gjort det officiellt. På sin hemsida skriver Dif att han har skrivit på ett ettårskontrakt, och han kan komma att debutera för klubben i dagens träningsmatch mot norska Brann. Tangvik och P19-målvakten Kwesi Kawawa är målvakterna i truppen, då Tommi Vaiho är sjuk och Per Kristian Bråtveit har ett stukat finger.

- Fantastiskt roligt, säger målvakten i en kommentar.

- Aslak (Fonn Witry) pratade om mig med Bosse (Andersson, sportchef) som kontaktade mig och bjöd över mig för en veckas provträning. Han berättade att Djurgården behöver en tredjemålvakt och det är i den rollen jag går in nu.

Djurgårdens sportchef Bosse Andersson om nyförvärvet:

- När vi går in i 2020 så är vi i behov av en tredjekeeper som är med oss hela säsongen i såväl matcher som träning. Med anledning av att vi spelar internationellt kan vi dessutom inte ha en målvakt med dubbel speltillhörighet. Så Erland har varit här och spelat med oss under en period och gjort ett bra intryck både som person och spelare.

Tangvik har en bakgrund i bland annat Tillerbyen FK, men tillhörde i fjol Tiller IL, som slutade på åttondeplats i den norska fjärdeligan 2019.