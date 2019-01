Officiellt: Djurgården lånar in Mohamed Buya Turay

Under gårdagen presenterade Djurgården två nyförvärv i form av ytterbacken Elliot Käck och anfallaren Adam Bergmark Wiberg.

På onsdagskvällen kom ytterligare en present till Dif-fansen i form av den tidigare Dalkurd- och AFC-anfallaren Mohamed Buya Turay, som lånas in från belgiska Sint-Truidense. Belgiska Voetbal Belgie rapporterade om lånet tidigare under onsdagen och på kvällen blev det alltså officiellt presenterat även av Dif.

23-åringen från Sierre Leone spelade tre år i AFC Eskilstuna innan han 2018 skrev på för Dalkurd efter att AFC åkt ur allsvenskan. Säsongen 2017 med AFC i allsvenskan blev det nio mål på 23 matcher.

Buya Turay hann sedan med att göra nio mål och två assist på 13 matcher i allsvenskan med Dalkurd innan han förra sommaren lämnade klubben för spel i Sint-Truidense i den belgiska högstaligan. Väl på plats i Belgien blev det dock betydligt mindre speltid och han står noterad för ett mål och en assist på sex ligamatcher.

Nu vänder han alltså tillbaka till Sverige, men den här gången till huvudstaden.

- Jag är så glad över att få spela för Djurgården. Jag har varit i kontakt med DIF tidigare och det är en klubb som jag alltid har velat spela för. Så för mig känns det som att komma hem och det blir också som en nystart på min karriär, säger han till klubbens hemsida.

Sportchefen Bosse Andersson om att låna Turay säsongen ut:

- För oss är det en väldigt bra lösning. Vi får ett lån för hela säsongen men samtidigt finns det alltid en risk att en spelare som gör det bra kan lämna när transferfönstren är öppna. Men vår plan är att han ska spela i Djurgården under hela säsongen som kommer, säger han.

- Vi har haft en dialog med Sint-Trudiense under en viss tid och fört diskussioner under en längre tid om att låna Buya Turay under 2019. Det är klart att Buya är en väldigt duktig fotbollsspelare. En målfarlig, löpvillig och snabb forward som har näsa för att göra mål och som gjort ett stort avtryck i AFC och i Dalkurd där han ledde skytteligan när han lämnade och gick för stora pengar till Belgien.



Samtidigt är det ingen hemlighet att Aliou Badji kan komma att försvinna, vilket Bosse Andersson menar gör lånet av Buya Turay ännu viktigare.

- Oavsett hur det blir för Badji så är det skönt att vi har en spelare som är klar att ansluta till truppen under de här villkoren redan i januari. Det är viktigt både för Buya och för oss där även Sint-Trudiense förtjänar cred för en god samarbetsvilja att få den här uppgörelsen till stånd.

Förutom nämnda Adam Bergmark-Wiberg och Elliot Käck har Djurgården sedan tidigare värvat målvakten Per-Kristian Bråtveit och högerbacken Aslak Witry.