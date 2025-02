Officiellt: Djurgården lånar ut Granström

Djurgårdens IF

Den 19-årige mittfältstalangen tillbringade fjolårssäsongen på lån i FC Stockholm i ettan norra. I år väntar en ny utlåning - den här gången till superettan.

Gideon Granström är nämligen klar för Östersunds FK. Avtalet sträcker sig över 2025.

- Jag har haft en gemensam dialog med Bosse (Andersson, sportchef i Djurgården) och Östersund som varit igång i en knapp månads tid, där det kom ett intresse från dem för en lånelösning av mig. Både jag och Djurgården tyckte att det var något som kunde vara positivt för min del. Så vi landade i att det blir ett lån som sträcker sig över säsongen 2025, säger Granström i ett uttalande.

- Jag tror att det är ett väldigt bra steg för mig att komma till en superettan-klubb. Östersund är ett intressant lag med många bra människor både i och runtomkring klubben. Den bild som jag har fått till mig är att det är stor satsning på gång just nu. Jag har haft en tight dialog med huvudtränaren, assisterande tränaren och sportchefen och de har gett mig en tydlig beskrivning av hur de tänker kring laget. Så jag är väldigt taggad på att komma igång för att arbeta i deras miljö, träffa gruppen och skapa nya relationer.

Bosse Andersson är nöjd med lösningen. Granström kommer nämligen att vara tillgänglig för spel med Djurgården, vid behov, under perioden de blårandiga är kvar i Europaspelet.

- "Gidde" har ju haft en stark utveckling i FC Stockholm under 2024 och gjort avtryck under sin tid där, då laget var ytterst nära att gå upp via kval. Nu kliver han upp en nivå och vi har haft en bra dialog med Östersund, där han får goda möjligheter till speltid och kan samla på sig ytterligare erfarenhet som blir nyttig för honom, säger Dif-sportchefen.

- Han ansluter till Östersund omgående och börjar träna med dem. Sedan kommer vi att återkomma kring upplägget kring spelklarheten beroende på vårt utfall i Europa-spelet. Det finns tid för det eftersom Östersund inte spelar i Svenska Cupen, utan startar sin tävlingssäsong först när Superettan drar igång.

Andersson lägger till:

- Så "Gidde" övergår därmed till Östersunds verksamhet med planen är att han ska spela där 2025, men sett ur det korta perspektivet kommer han att vara tillgänglig för Djurgården om det finns behov.



Granströms kontrakt med Djurgården löper till slutet av 2026.