Officiellt: Djurgården värvar Stensson

Djurgårdens IF har värvat friskt i sommar med Jacob Rinne, August Priske, Adam Ståhl och Viktor Bergh, samtidigt som Patric Åslund har anslutit utifrån tidigare överenskommelse.

Nu står det klart att ytterligare en spelare kommer in - nämligen mittfältaren Daniel Stensson, 27, från konkurrenten IK Sirius. Stensson har Djurgården som moderklubb, och därmed blir det en återkomst med ett kontrakt över tre och ett halvt år.

Stensson är lite tagen gällande att nu kunna kalla sig för en Djurgården-spelare.

- Det känns faktiskt lite overkligt att vara tillbaka där allt började. Det är väldigt stort, så det betyder väldigt mycket. Jag är lite tagen nu, men det ska bli jävligt spännande, att försöka göra det riktigt bra i mina drömmars klubb, så jag ser väldigt mycket fram emot det här, säger han till Fotbollskanalen.

Trodde du att den här möjligheten skulle dyka upp någon gång?

- Om jag ska vara ärlig, så nej, det trodde jag inte. Jag kände att det skeppet kanske hade seglat lite. Jag blev lite förvånad och väldigt glad när jag fick samtalet, och då var det inget snack om saken. Jag kommer göra mitt allt för klubben, och är väldigt glad.

27-åringens starka känslor över flytten hör ihop med att han är djurgårdare sedan barnsben.

- Jag är uppväxt i stan, och pappa tog tidigt med mig och min tvillingbrorsa till Gärdet och Kaknäs, där vi spelade boll. Det blev ganska naturligt. Jag började sedan i knatteskolan och senare blev det akademin, så jag är djurgårdare sedan barnsben.

Tidigare har Stensson uttalat sig om att han vid en flytt från Sirius helst vill utomlands, men nu menar han att Djurgården väger tyngre.

- Ja, herregud. Jag sa det till Berggren (Henrik, klubbchef i Dif) i går under vårt sista möte. De har gjort deras sämsta deal i historien, då jag hade kunnat spela gratis.

Stensson menar vidare att övergången drog ut lite på tiden, men har samtidigt förståelse för det och är tacksam gentemot Sirius.

- Det är väl förhandlingar och så, det går inte alltid på en dag, och speciellt med en lagkapten i en allsvensk konkurrent. Sirius var inte superpeppade på att släppa mig, men jag är väldigt tacksam gällande hur Jonathan Ederström (chef för Sirius herrlag) och Sirius hanterade situationen. De vet att det här är min dröm och har varit sedan jag var liten grabb. Därför tog det lite tid, och det får det göra när det blir så här bra.

Nu ser han fram emot att få börja träna och spela med Djurgården. Stensson är inte tillgänglig för spel på torsdag mot Ilves i Europa Conference League-returen, men kan göra debut på söndag mot AIK på Tele2 Arena i allsvenskan.

- Det kommer bli helt fantastiskt, det är inte världens sämsta match att börja med. Jag kan ju tyvärr inte vara tillgänglig mot Ilves, men det kommer bli en jävla upplevelse. Jag får försöka hålla känslorna i styr och göra det bästa för att ta hem alla tre poäng.

Stensson får även nu chans att konkurrera om ett SM-guld.

- Ja, verkligen. Det kommer bli en väldigt rolig höst, och det är tur att vi har en så pass bred trupp att vi kan klara av det galant på två fronter. Vårt mål är att ta SM-guld, och göra det bra i Conference League, även om vi först ska ta oss dit. Det är fokus på Ilves nu, och sedan ska vi blicka framåt.

Vad tror du om dina chanser att ta en startplats direkt?

- Jag vet inte, ärligt talat. Jag har inte ens gjort mitt första träningspass. Jag kommer göra allt för att spela så mycket som möjligt, och jag har fullt förtroende för tränarna. Det är en jävla konkurrens på mittfältet, så vi får se.

Djurgårdens sportchef Bosse Andersson om värvningen:

- Daniel är ju en riktig djurgårdare och järnkamin som har Dif som moderklubb. Så det känns väldigt roligt att hans stora dröm nu går i uppfyllelse när han återvänder till Djurgården och får spela inför Dif-supportrarna, säger han på Djurgårdens hemsida och fortsätter:

- Daniel har ju varit ute på en vandring runtom i olika klubbar där han startat kontinuerligt och han har utvecklats i varje klubb. Under de senaste två säsongerna i Sirius har han växt fram ytterligare som en väldigt skicklig fotbollsspelare och en ledare för laget, med kaptensbindeln på armen. Nu sluts cirkeln och Daniel kommer hem till föreningen i hans hjärta. Så det känns glädjande att kunna få välkomna honom tillbaka igen och se honom spela i den blårandiga tröjan under de kommande säsongerna.

Jonathan Ederström, som är chef för Sirius herrlag:

- Även om Danne har varit en kontinuerlig startspelare för oss i två års tid så var vi inte beredda på Djurgårdens intresse för honom. Vår spontana reaktion var såklart att vi ville behålla honom, men när Djurgården blev konkreta och vi började diskutera internt så såg vi ganska snabbt möjligheterna med en eventuell försäljning. Nu har vi kommit upp i nivåer som vi är väldigt nöjda med och vi hade inte gjort det här om vi inte tycker att det är det bästa för Sirius Fotboll. Vi tackar Danne för de här två åren, säger han på Sirius hemsida.

Stensson, som var lagkapten i Sirius, anslöt från Gif Sundsvall under 2022, och har även en bakgrund med spel i Dalkurd FF, Akropolis IF, Mestre, IF Brommapojkarna och Assyriska FF. Han har genom åren gjort 66 matcher i allsvenskan och 64 matcher i superettan.