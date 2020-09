Officiellt: Edvin Crona förlänger med Kalmar

Kalmar har det tufft i år, men något som har piggat upp är klubbens talanger.

Under årets allsvenska säsong har Edvin Crona gjort sitt första mål. Han har även hunnit med att debutera i U21-landslaget. Nu står det klart att han förlänger med klubben.

- Det känns väldigt bra att ha förlängt kontraktet. Jag känner att Kalmar FF har en stark tro på mig som fotbollsspelare och för min fortsatta utveckling känns det helt rätt att stanna kvar här i den här miljön. Jag känner att jag har mer att ge och är hungrig på att ta ytterligare kliv i min utveckling, säger han till klubbens hemsida.

Sportchefen Jörgen Petersson är också nöjd med förlängningen:

- Det är glädjande att en spelare som gått via akademin, in till Allsvenskan och U21-landslagsspel, väljer att förlänga sitt avtal med oss. Edvin har visat en stark lojalitet och drivkraft, trots motgångar under resans gång, och hanterat det på ett väldigt bra sätt.