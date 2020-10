Officiellt: Efter Cypern, Israel och Grekland - mittfältare återvänder till Kalmar

Rasmus Sjöstedt har en bakgrund i Kalmar FF:s akademi, men lämnade under 2015 klubben på permanent basis för spel i Falkenbergs FF. Därefter har han tillhört Aris Limassol, Hapoel Haifa och Panetolikos på utländsk mark, men flyttar nu hem till Sverige igen.

KFF meddelar att Sjöstedt har skrivit på ett "flerårsavtal" med klubben och att mittfältaren kommer att vara tillgänglig för spel till säsongen 2021.

- Det känns jättebra att vara här. Jag känner starkt för den här föreningen och det är det som har vägt över i mitt val av ny klubbadress. Det var här min fotbollsutbildning på elitnivå började och det känns riktigt kul att vara tillbaka. Under mina år utomlands har jag mognat som fotbollsspelare och utvecklat mina egenskaper ytterligare. Framförallt har jag blivit bättre mentalt och förbättrat min fysisk. Nu ser jag fram emot att få ta på mig den rödvita tröjan och representera Kalmar FF, säger spelaren i en kommentar på klubbens hemsida.

KFF-sportchefen Jörgen Petersson:

- Redan när Rasmus var på väg till Grekland hade vi honom uppe för diskussion och dialog. Han är förmodligen i sin bästa ålder just nu och på toppen av sin karriär. Tittar man på hans egenskaper med attityd, ambition och vinnarskalle stämmer det jättebra in med vad vi söker efter. Han är en snabb spelare som förbättrat sin fysisk och aggressivitet i försvarsspelet rejält de senaste åren under sin tid utomlands. Vi är jätteglada att Rasmus väljer Kalmar FF och hälsar honom varmt välkommen tillbaka till föreningen.

Kalmar FF är just nu nästjumbo i allsvenskan med fem poäng upp till IFK Göteborg på säker mark i seriespelet.