Officiellt: Elfsborg förstärker ledarstaben - hämtar in tränare från Porto

Elfsborg uppgavs i går hämta in en ny tränare från Porto. Borås Tidning rapporterade att Nuno De Almeida lämnar sitt uppdrag som internationell scout i portugisiska storklubben Porto för att bli assisterande manager till Jimmy Thelin i Elfsborg - och i dag blev det klart.

Elfsborg presenterade sin tränarstab för kommande år och den stora nyheten var förstås att De Almeida ansluter till klubben från Porto.

- Det känns fantastiskt att vara här och jag är väldigt glad över att få den här chansen. Jag tror att jag kan ge mycket till föreningen - jag kommer från en annan kultur, en annan fotboll och jag tror att mina erfarenheter från FC Porto kan mynna ut till något bra för IF Elfsborg, säger han i en kommentar på Elfsborgs hemsida.

- Detta är en stor möjlighet för mig, jag är ung och det är inte alltid lätt få liknande chanser i min ålder. Jag är beredd att ge all min kraft och hjälp för att föra IF Elfsborg på rätt väg. Idag träffar jag fans och spelare, något jag ser fram emot mycket. Första kontakten med spelare och fans är alltid viktig, fortsätter han.

Vidare meddelade Elfsborg att Anders Svensson fortsätter att arbeta i föreningen, nu som scout. Utöver det är Miguel Beas också assisterande manager till Thelin, samtidigt som målvaktstränaren Linus Eriksson ersätter Ulf Thorsson på den posten.

- Jag är väldigt glad över att den nya tränarstaben är på plats. Det kommer in nya dedikerade människor som är beredda att jobba hårt för IF Elfsborg. För oss är modet och beslutsamheten hos varje spelare och ledare en avgörande faktor för att vi ska vinna matcher och ta oss till toppen med IF Elfsborg, säger Elfsborg-tränaren Jimmy Thelin i en kommentar på hemsidan.