Officiellt: Elfsborg presenterar Timothy Noor Ouma

Kenyanska mittfältaren Timothy Noor Ouma, 18, senast i Nairobi City Stars FC är klar för Elfsborg. Hans kontrakt med Borås-klubben sträcker sig fram till och med säsongen 2026.

- Det känns fantastiskt att vara här! Allt är nytt för mig – men arenan och omgivningarna här är väldigt bra. Nu ser jag fram emot att träffa mina nya lagkamrater, säger Timothy till Elfsborgs hemsida.

Klubbchef Stefan Andreasson om sin nya värvning:

- Timothy är en spelare som vi följt under en längre tid och som vi nu är väldigt glada att hälsa välkommen till IF Elfsborg. Efter en bra dialog med Nairobi Stars och en stark vilja från Timothy att komma till IF Elfsborg så köps nu Timothy loss från Nairobi Stars och har skrivit på ett kontrakt som gäller till säsongen 2026 ut. Nu ser vi framemot att fortsätta utveckla honom som spelare och person.

Elfsborg skriver i pressmeddelandet om Noor Oumas position att: "Med Nairobi City Stars har han växlat mellan att spela centralt offensivt eller som ytter".