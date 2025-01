Officiellt: Elfsborg säljer Michael Baidoo

Tidigare i veckan uppgav Aftonbladet att Elfsborg där och då var nära att komma överens med Championship-klubben Plymouth om en värvning av deras stjärna Michael Baidoo.

Under fredagen rapporterade Expressen att transfern blir värd omkring 20 miljoner svenska kronor. Vidare uppgavs det även finnas flera olika bonusar som kan leda till att Elfsborg får mer pengar. För Plymouths del sägs det handla om en rekordtransfer.

Nu står det klart att 25-åringen lämnar Elfsborg. På fredagskvällen presenterar Plymouth Argyle, som ligger sist i den engelska andraligan The Championship, Michael Baidoo. Ghananen skriver på ett kontrakt som går ut sommaren 2028.

Annons

- Min tid i Elfsborg var mer än bara ett kapitel i karriären - det var en upplevelse som formade mig som spelare och person. Från dag ett välkomnade ni mig med öppna armar och gjorde att jag kände mig delaktig i något speciellt, säger Baidoo i ett uttalande.

Han fortsätter:

- Er support, både på och utanför planen, pushade mig att ge allt - och för det är jag evigt tacksam. Matcherna, fansen, personerna inom klubben - allting hjälpte mig växa. Tiden var inte bara viktig för mig i min utveckling, utan även för mig som person.

25-åringen avslutar:

- Jag kommer bära med mig minnena från Elfsborg var jag än hamnar. Tack för allt.

Managern Oscar Hiljemark:

- Michael har varit väldigt viktig för IF Elfsborg under flera års tid. Michael är mycket professionell och positiv som person och spelare. Med sin spelförståelse, förmåga att hitta ytor samt sin funktionellt väldigt bra teknik har han varit en starkt bidragande orsak till IF Elfsborgs framgångar, inte minst här nu under hösten. Nu är stunden kommen då vi önskar honom all lycka till för framtiden, säger han till klubbens hemsida.

Annons

Klubbchefen Stefan Andreasson:

- Sedan Michael kom till oss för tre år sedan har han gjort ett enormt intryck och är förmodligen den mest populära och framgångsrika utländska spelaren vi någonsin haft hos oss. På fotbollsplanen har han utvecklats till en av våra och hela Allsvenskans bästa spelare med SM-silver och Ligaspelet i Europa League som höjdpunkter, säger han till klubbens hemsdia.

Plymouths rekryteringschef Jimmy Dickenson har haft ögonen på ghananen ett tag.

- Michael är någon vi haft koll på länge, och jag är glad att vi äntligen hämtat honom till Argyle. Han kommer till klubben med mycket erfarenhet som stjärnan i Elfsborgs Europa League-sejour, och gjorde nyligen debut i det ghananska landslaget, säger han till den engelska klubbens hemsida.

Plymouth sparkade nyligen Wayne Rooney. Man har fyra poäng upp till säker mark i den engelska andraligan. Ännu finns ingen ny tränare på plats.

Annons

Totalt blev det 29 mål och 16 assist på 98 matcher i den gula Elfsborg-tröjan för Michael Baidoo.