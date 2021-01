Officiellt: Elfsborg värvar dansk mittfältare

Elfsborg meddelade tidigare under lördagen att lagkaptenen Sivert Heltne Nilsen lämnar för spel i belgiska laget Waasland-Beveren. Nu meddelar Borås-laget att en ersättare till norrmannen är klar, nämligen danske mittfältaren André Römer, 27.

Römer är en defensiv mittfältare och ansluter närmast från danska laget Randers för ett kontrakt över fyra år. Han är glad över att få spela allsvensk fotboll framöver.

- Jag är glad att allt äntligen är klart och det känns bra att vara på plats. Jag har velat spela i Europa igen och har gjort det tidigare i min karriär och det känns bra att också få spela i toppen av en liga och förhoppningsvis kan vi göra en lika bra säsong som förra året, säger han i en kommentar på Elfsborgs hemsida och fortsätter:

- När jag fick veta om intresset pratade jag med Holst (Frederik) som bara sa bra saker om klubben. En hårt jobbande klubb, bra stämning i omklädningsrummet där alla kommer överens med varandra.

Elfsborgs manager Jimmy Thelin om nyförvärvet:

- André har styrkor i sitt positionsspel samt i det korta och långa passningsspelet. Han är en tävlingsinriktad driven karaktär som kommer bidra att IF Elfsborg fortsätter att ta steg. Vi ser framemot att André ansluter till vår trupp.

Elfsborgs klubbchef Stefan Andreasson:

- Vi har under en längre tid försökt få André att komma till oss och nu har vi äntligen lyckats. Bra diskussioner med Randers har resulterat i en lösning som vi känner oss nöjda med och André själv har verkligen visat att han önskar sig till IF Elfsborg. André har skrivit på ett 4-årsavtal och kommer först att fokusera på ett bra avslut med Randers för att sedan ansluta till IF Elfsborg den 22 februari.

Römer är den här säsongen noterad för fyra mål och två assist på tolv matcher i den danska högstaligan. Han har tidigare en bakgrund med spel i Odense och Midtjylland. Den 22 februari i år ansluter han till sina nya lagkamrater i Borås.