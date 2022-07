Officiellt: Elfsborg värvar från Hammarby

IF Elfsborg har varit aktiva under sommarens transferfönster. Enligt uppgift är Boråsklubben nära att göra klart med hemvändarna Niklas Hult och Sebastian Holmén efter utlandsäventyr. Vidare har André Rømer förlängt sitt kontrakt över säsongen 2025. Men under lördagsmorgonen presenterar klubben sitt första nyförvärv.

Elfsborg värvar Hammarby IF-talangen Elliot Grönberg, som ansluter till klubbens U17-lag. Den 193 centimeter långa mittbacken, som är född 2006, har tillbringat säsongen hos Hammarby TFF men flyttar nu alltså söderut.

- För det första är laget bra och det är bra förutsättningar bland spelare och ledare. Jag ska börja läsa ekonomiprogrammet på Sven Eriksonsgymnasiet och det känns också som en bra skola. Det ska bli riktigt roligt, spännande att göra nya grejer, Elliot Grönberg till klubbens hemsida.

ANNONS

Grönberg beskriver sig själv som en spelskicklig mittback.

- Jag ser mig som en spelskicklig mittback med en bra passningsfot, spelsinne och bra i duellspel. Som yngre spelade jag mycket innermittfältare men sedan jag kom till Hammarby har jag varit mittback. Under de här åren har jag utvecklats mycket och det har bara gått uppåt och det hoppas jag fortsätter nu.

Tony Lundqvist, sportchef ungdom i Elfsborg:

- Elliot är född 2006 och kommer bo på vårt elevhem Gula Kulan. Han är 193 cm lång försvarare som kan spela såväl som mittback som ytterback. En spelare vi givetvis tror på och en fin kille. Han är bra i luften och har bra fötter och vi ser fram emot att följa hans fortsätta utveckling i vår miljö.

Söderberg kommer att flytta till Borås den 25 juli, skriver Elfsborg på sin hemsida.