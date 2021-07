Officiellt: Elfsborg värvar mittback från superettan

Elfsborg har gjort klart med en ny mittback. Klubben går ut med att man värvar in 21-årige Gustaf Lagerbielke från Västerås SK. Lagerbielke ansluter dock till Borås-laget först inför säsongen 2022.

- Det känns fantastiskt bra. IF Elfsborg ligger mig varmt om hjärtat och det känns nästan som jag kommit hem. Min mamma och halva min släkt är från Borås så jag har tillbringat mycket tid här i staden och sett en hel del Elfsborgsmatcher på plats, säger Lagerbielke i en kommentar på klubbens hemsida.

Elfsborgs klubbchef Stefan Andreasson är glad över värvningen.

- Gustaf är en spelare vi har haft koll på sedan något år tillbaka och vi är nu glada att välkomna honom till IF Elfsborg. Uppgörelsen med Västerås SK innebär att Gustaf ansluter till IF Elfsborg 1 januari 2022 men det finns också en möjlighet att registrera honom under sommarfönstret. Gustaf har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig över säsongen 2025, säger Andreasson.

Lagerbielke kom till VSK från division 1-klubben Sollentuna FK inför årets säsong, och har i år gjort 16 tävlingsmatcher för klubben i superettan och svenska cupen.

Elfsborg ligger just nu trea i den allsvenska tabellen, dock med en match mer spelad än flera av toppkonkurrenterna. I nästa omgång möter man Örebro SK hemma på Borås Arena, en match som spelas nu söndag 11 juli.