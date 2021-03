Officiellt: Elfsborg värvar svensk talang från Championship-klubb

Elfsborg gav under tisdagen besked om att klubben har gjort klart med en ny målvakt, 20-årige Simon Andersson. Målvakten ansluter närmast från engelska Championship-laget Brentford. Andersson kom under sommaren 2018 till den engelska klubben från Halmstads BK, men kom inte till spel i Championship under sin tid i klubben.

Nu ansluter Andersson på fri transfer till Elfsborg med ett kontrakt till den sista juni i år. Avtalet kan förlängas efter det, men det är ännu inte bestämt.

- Vi har idag tecknat ett avtal först till sista juni 2021 för att sedan ha en ny diskussion om framtiden. Samtidigt har Simon löst sitt kontrakt med engelska Brentford och kommer som fri spelare till oss, säger Elfsborgs klubbchef Stefan Andreasson i en kommentar på föreningens hemsida.

Andersson är även själv glad över övergången.

- Jag fick en bra känsla när jag var här och besökte Elfsborg, så det var ett enkelt val när det väl blev en möjlighet. Då Elfsborg är en bra klubb som tar hand om sina unga spelare och är ett riktigt bra lag i toppen av allsvenskan, säger Andersson och fortsätter:

- Som alltid är mitt mål är att spela matcher, även om jag vet att det är en tuff konkurrenssituation på målvaktssidan. Men jag kommer att göra mitt yttersta för att vara med och konkurrera.

Elfsborgs manager Jimmy Thelin om nyförvärvet:

- Simon är en ung ambitiös målvakt som har samlat på sig erfarenhet både från ungdomslandslag och efter sin tid i England. En allsidig målvakt som vi ser fram emot att ha i vår miljö och komplettera vår målvaktsuppsättning.

Elfsborgs förstemålvakt Tim Rönning skadade sig i helgen på uppvärmningen inför träningsmötet med AIK. Först kom besked om att det kan bli en operation, men efter måndagens MR-undersökning kunde man konstatera att han ådragit sig en "liten skada" i menisken på insidan av ena knät. I bästa fall kan han vara redo för spel snart igen.

"I bästa fall så är han tillbaka de närmsta veckorna och i sämsta fall så blir det operation och då är han borta 2-3 månader", skrev Elfsborgs läkare Matilda Lundblad i måndags i ett sms till Fotbollskanalen.