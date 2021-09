Officiellt: Elfsborg värvar ung målspruta från Norge

Oscar Aga, 20, har gjort 31 mål på 43 matcher i norska andraligan. Nu står det klart att Elfsborg vinner dragkampen om den norska målsprutan, som ansluter till klubben från Grorud IL.



- Det känns väldigt bra måste jag säga. Det blir ett stort steg i min karriär och att få flytta utomlands är en dröm som går i uppfyllelse för mig. Att dessutom få spela i allsvenskan är något som för mig känns oerhört spännande, säger Oscar Aga till klubbens hemsida och fortsätter:



- IF Elfsborg är en klubb med fin historia. Det är också ett lag som är uppe i toppen av allsvenskan och som kämpar om guldet och det för mig gjorde intresset ännu större. Så jag hoppas därför på att nästa år kunna bidra till fler fina framgångar för föreningen.



Oscar Aga ansluter till Elfsborg först under vintern 2022. 20-åringen har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig över säsongen 2025.- Vi har förstått att det varit väldigt stort intresse för Oscar från andra klubbar. Vi har haft en väldigt god dialog en längre tid med Grorud IL och Oscar, säger Stefan Andreasson, klubbchef i Elfsborg.Managern Jimmy Thelin är nöjd med klubbens senaste offensiva värvning.- Oscar är en intensiv och hårt arbetande spelare, lojal i sitt spel utan boll, med bra placeringsförmåga som gör att han ofta kommer till avslut. Vi ser detta som en långsiktig värvning och vi tror att Oscar kommer passa in väldigt bra både som karaktär och spelare i IF Elfsborg, säger han.