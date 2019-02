Officiellt: Elfsborg värvar ytterback från Dalkurd: "Fick ett bud vi inte kunde tacka nej till"

Elfsborg meddelade redan tidigare i dag att klubben håller presskonferens för att presentera en ny spelare. I kväll visade det sig att klubben förstärker försvarslinjen, då ytterbacken Simon Strand, 25, lämnar Dalkurd och är klar för spel i Boråsklubben.

Ytterbacken skrev på ett avtal över tre år och är glad över övergången.

- Det känns jättebra, det har tagit ett tag men nu är det äntligen klart - ivrig över att få komma ut på planen och visa upp vem jag är. Jag har kommit till en fotbollsstad i ett jättebra fotbollslag med många titlar i bagaget, säger Strand i en kommentar på Elfsborgs hemsida.

- En väldigt fin förening som alltid varit jobbiga att möta både i ung ålder och när jag mött laget i allsvenskan. Jag har pratat en del med Jimmy Thelin och IF Elfsborg känns intressant och helt rätt för mig, fortsätter han.

Elfsborgs manager Jimmy Thelin om nyförvärvet:

- En ytterback som kan spela på båda kanter. En väldigt intensitets- och duellstark spelare som tar stort defensivt ansvar men samtidigt kan bibehålla sin kraft framåt. Simon kommer att förstärka konkurrensen och kvaliteten i vår trupp, säger han.

Dalkurds sportchef Adil Kizil kommenterade också övergången på sin förenings hemsida och var tydlig med att superettan-klubben fick ett bra bud på spelaren.

- Vi fick in ett bud som vi inte kunde tacka nej till och det fanns ett önskemål och en vilja från spelaren att ta den här chansen. Simon har varit otroligt lojal under sin tid hos oss och alltid gett hundra, både på och utanför planen. Vi har varit väldigt nöjda med honom och vi är glada över att han får möjligheten att fortsatt spela i Allsvenskan. Vi tackar Simon oerhört mycket för hans tid i Dalkurd och vi önskar honom all lycka i framtiden, säger Dalkurds sportchef Adil Kizil i en kommentar på föreningens hemsida.

Strand spelade som junior i Djurgården och efter spel i Väsby United, Frej och Huddinge gick han till Assyriska som då var i superettan. Därefter plockade Öster upp ytterbacken, som senare såldes till danska Lyngby. Sejouren i Danmark blev dock kort på grund av klubbens ekonomiska problem och 2018 vände han hem till Dalkurd.