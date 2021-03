Officiellt: Finndell förlänger med Djurgården

För tredje dagen i rad förlänger Djurgården med en av sina spelare. Först målvakterna Tommi Vaiho och Jacob Widell Zetterström, nu innermittfältaren Hampus Finndell. 20-åringen har skrivit på ett avtal som sträcker sig över 2024.

- Jag har fått en ganska bra utveckling sedan vi körde igång och vi har förhandlat lite fram och tillbaka. Så det är skönt att det äntligen är klart, säger Finndell till klubbens hemsida.

Till slut var det ett enkelt beslut att skriva på.

- Ja, det var det faktiskt. Nu när jag väl har fått chansen kände jag att det är här jag trivs bäst och vill fortsätta spela. Så det kändes rätt att skriva på för flera år, säger han.

ANNONS

Sportchef Bosse Andersson är nöjd över att ha säkrat upp Finndell för de närmaste åren.

- Hampus har alltid varit en talangfull spelare som var ute på fotbollsäventyr i Holland i tidig ålder innan han kom till oss. Nu gör han sitt fjärde år i Djurgården och var ju utlånad till Dalkurd under förra året där han fick väldigt mycket speltid. När vi sedan startade om i januari var Hampus väl förberedd och man såg att tagit väldigt stora steg. Han var ett utropstecken och imponerade under försäsongen, både i matcher och under träning, säger Andersson.

Finndell har fått förtroendet i svenska cupen under försäsongen och startat alla Djurgårdens fyra matcher. Laget har gått till semifinal där segraren mellan Hammarby och Trelleborg väntar.