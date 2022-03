Officiellt: Gif Sundsvall värvar från MLS

Allsvenskan

Gif Sundsvall presenterar ett välmeriterat nyförvärv inför den allsvenska seriestarten.

Joe Corona lånas in från MLS-klubben Houston Dynamo under säsongen 2022.

- Med Joe Corona får vi in kvalitéer i mittfältspositionen som ger laget fin balans, säger sportchef Urban Hagblom till klubbens hemsida.