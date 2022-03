Officiellt: Häcken agerar - duo lämnar på lån

Fotbollskanalen kunde under torsdagen avslöja att Häcken-mittfältaren Tobias Heintz lånas ut till den norska klubben Sarpsborg, som tränas av förre Bajen-tränaren Stefan Billborn.

Nu kommer en bekräftelse om att Heintz återvänder till den norska klubben med ett låneavtal som sträcker sig över den kommande säsongen. Samtidigt finns även en möjlighet för Häcken att ta tillbaka norrmannen i sommar.

- Tobias kom till oss för drygt ett år sedan och var mer eller mindre ordinarie under hela 2021, där den senare delen tyvärr präglades av en knäskada. Inför 2022 har vi ändrat något i positionerna på de offensiva platserna, samtidigt som konkurrensen ökat. Detta har gjort att vi i samråd med Tobias hittat en lösning där han går på lån till sin tidigare klubb Sarpsborg den här säsongen, med en öppning att ta tillbaka honom under sommarfönstret. Vi tror detta kommer att gagna alla parter och vi önskar Tobias ett stort lycka till under våren, säger Häcken-sportchefen Martin Ericsson på klubbens hemsida.

Vidare meddelar Häcken att Yannick Adjoumani, som anslöt till klubben i fjol, går på lån till Östersunds FK fram till i sommar, samtidigt som det finns möjlighet att förlänga lånet över hela den kommande säsongen i superettan.

- "Adjou" är en väldigt spännande, ung spelare som har haft en bra tid hos oss men som fått sparsamt med speltid i representationslaget. Därför känns det bra att vi nu lyckats hitta den här vägen framåt tillsammans med Östersund, där han blir en viktig spelare. Det ska bli kul att följa hans utveckling i Östersund och vi önskar honom ett stort lycka till, säger Ericsson.