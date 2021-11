Officiellt: Häcken gör sin första värvning inför allsvenskan 2022

Under lördagen gick Hisingsklubben ut med att de värvat den 18-årige ivorianske talangen Amane Romeo från ASEC Mimosas. Romeo provtränade tidigare i år med klubben under tio dagar och imponerade under två U21-matcher.

- Jag började spela på gatan när jag var tio år och sedan såg ASEC mig spela och erbjöd mig en plats i deras akademi, säger Romeo till klubbens hemsida och fortsätter:

- Jag har tittat mycket på Andrés Iniesta under min uppväxt och försökt lära mig av hans sätt att spela. Min styrka ligger i mitt passningsspel, men de senaste två åren har jag också jobbat mycket med löpstyrkan och box to box-spelet.

Sportchefen Martin Ericsson ser Romeo som en bra värvning men understryker tålamod och långsiktighet.

- Romeo är en dynamisk tvåvägsmittfältare som trots sin ålder visade upp en stor mognad under sitt provspel här. Han tog många bra och kloka beslut i sitt spel. Vi har fått se honom på plats både i träning och på match och vi hoppas att han ska kunna utvecklas till en riktigt bra spelare hos oss. Vi har en långsiktig plan för honom och kommer att ha tålamod med hans utveckling, säger Ericsson till hemsidan.

Kontraktet påbörjas 1 december och Romeo kommer direkt att följa med Häckens P19-lag till skandinaviska mästerskapen i Marbella i början av december.