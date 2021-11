Officiellt: Häcken-talang lämnar för utländsk storklubb

Häckens 16-årige talang Jeremy Agbonifo var på besök hos den portugisiska storklubben FC Porto i oktober, vilket GP var först att rapportera om. Nu har yttermittfältaren skrivit på och presenterats för Porto, som bekräftar övergången på sin officiella hemsida under onsdagen.

- Det är fantastiskt att vara här. Det är en pojkdröm att spela i en klubb som FC Porto och det här är utan tvekan ett stort ögonblick för mig och min familj. FC Porto är en fantastisk klubb, känd över hela världen. Klubben har en fantastisk historia och jag vill skriva min egen historia här, säger Agbonifo på Portos hemsida.

16-åringen kommer att bli en del av Portos U17-lag, där han kommer bära tröja nummer 7. Portos A-lag toppar den portugisiska ligan före de sedvanliga titelkonkurrenterna Sporting och Benfica.

📝Jeremy Agbonifo assina contrato com o FC Porto 🎙"Quero fazer a minha própria história aqui"



🎙José Semedo: "Não terá problemas em integrar-se rapidamente no grupo, no clube e na cidade"



⚽Avançado 🇸🇪Suécia 👉16 anos

🔜Vai integrar o plantel Sub-17#FCPorto #FCPortoSub17 pic.twitter.com/TkRUeRIqJO