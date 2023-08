Officiellt: Häcken värvar Abdoluaye Faye

Häcken har under sommaren haft stor transferaktivitet. Amor Layouni, Srdjan Hrstic, Jacob Barrett Laursen har värvats in. Ishaq Abdulrazak och även 18-årige John Paul Dembe har lånats in.

Under lördagsmorgonen presenterade klubben sommarens sjätte nyförvärv. 19-årige mittbacken Abdoulaye Faye ansluter från senegalesiske Diambars FC.

Avtalet sträcker sig över säsongen 2026.

- Faye är en offensiv mittback med en fin vänsterfot. Han är lugn och trygg i sitt spel trots sin unga ålder. Vi fick chansen att se honom hos oss under våren och tycker hans profil passar bra in i vår fotbollsfilosofi. Intressant att kunna värva en första spelare från Diambars som har en stark akademi i Senegal, säger BK Häckens sportchef Martin Ericsson till klubbens hemsida.

Faye om flytten till BK Häcken:

- Alla har varit så trevliga, de spelar en bra fotboll och jag älskar att jag få komma hit. Jag vill uträtta stordåd i klubben. Jag vill lyfta laget till toppnivån och vinna stora pokaler med klubben, säger han.

Mittbacken gör sin första träning med BK Häcken under lördagen.

BK Häcken ställs mot IFK Göteborg på söndag, avspark 17.30.