Officiellt: Hadzikadunic återvänder till MFF

Malmö FF meddelade under fredagen att mittbacken Dennis Hadzikadunic återvänder till klubben. 23-åringen lämnade för spel i Rostov under 2018, men har under senaste tiden kopplats ihop med en flytt tillbaka till klubben.

Efter Rysslands invasion av Ukraina sa spelarens agent Walid Faour nyligen att Hadzikadunic och Skåneklubben vill återförenas igen.

Nu står det klart att Hadzikadunic återvänder till MFF. Det hela rör sig om ett lån som sträcker sig över säsongen 2022 och mittbacken ansluter till himmelsblått omgående.

- Vi har hållit kontakten med Dennis senaste månaderna för att stämma av hur läget är, som vi gör med många av våra spelare utomlands. När det har varit en eskalerande konflikt i Ukraina har vi tätat kontakterna lite. Sen började det röra sig mot att spelarna kunde lämna och då tog vi över det till en diskussion om Dennis kan starta om i Malmö FF. Efter bra diskussioner har vi hittat en väg och det är en härlig känsla att få hem honom, säger sportchef Andreas Georgson på pressträffen.

I januari lämnade Anel Ahmedhodzic MFF för en övergång till Bordeaux. Om Hadzikadunic värvas in som en ersättare?

- Nej, det skulle jag inte säga. Jag ser Dennis bara som en väldigt stark mittback som gör oss bredare och spetsigare, säger Georgson.

Dennis Hadzikadunic om flytten till MFF:

- Det var mycket turer i januari, mycket snack. I den här situationen tyckte jag att MFF passade bäst in, de tickade i varje box. Det är klubben som har fostrat mig, säger Hadzikadunic.

- Jag vill att vi ska uppnå så mycket som möjligt. Vinna varje match vi spelar, vinna allsvenskan och komma ut i Europa. Jag ska göra mitt absolut bästa för att vi ska nå dit.

Hur ser du på att det är ett lån?

- Det är mest mellan klubbarna. För mig spelar den ingen roll var jag är och om det är ett lån eller inte. Jag kommer göra mitt bästa varje träning och match.

Hadzikadunic är den här säsongen noterad för elva matcher i Ryssland. Han kom senast till spel i en match i november i fjol i den ryska högstaligan.