Officiellt: Halmstad förlänger med kuggen inför allsvenskan 2021

Under fredagen bekräftade Halmstads BK att man har förlängt med kuggen Thomas Boakye för två nya år. Något som tränaren Magnus Haglund är mycket nöjd med.

- Thomas är en oerhört nyttig spelare som är användbar i flera positioner. Han är extremt ambitiös och en hårt arbetande spelare både i träning och match, extremt professionell. Han har en fysik som är av internationell klass med sin styrka och snabbhet, vilket gör att vi tror att han kan bli en tillgång för oss i Allsvenskan, säger Haglund till klubbens hemsida.

Boakye har hittills spelat på fyra olika positioner under säsongen, främst har han spelat som höger- eller vänsterback sedan han fick hoppa in för ytterbacken Edvin Kurtulus i september. Totalt har den 27-åriga ghananen gjort 24 matcher under säsongen 2020 och stått för tre mål och två assist.

- Magnus gillar min attityd på planen och vid sidan om. Jag gör alltid mitt bästa för Halmstad och har respekt för klubben, och jag blev jätteglad när han ville att jag skulle skriva nytt kontrakt. Det känns jättebra att få spela i Allsvenskan med Halmstad, säger Boakye till klubbens hemsida.

Totalt har 27-åringen gjort 76 superettan-matcher för Halmstad, där han stått för sex mål. Nu blir det istället allsvenskt spel med klubben för första gången nästa säsong.