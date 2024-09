Officiellt: Hammarby lånar ut Demirol

Transferfönstret är stängt, men trots det släpper Hammarby en spelare till en annan klubb i Sverige. Alper Demirol, 21, lånas ut till Skövde AIK och övergången är möjlig genom ett föreningssamarbete, vilket innebär att han kan spela för båda klubbarna.

- Det här är en lösning som gagnar alla. Alper behöver speltid, vilket är viktigt för hans utveckling, och Skövde förstärker sitt lag med en bra spelare. Vi håller fortsatt ögonen på Alper och önskar honom lycka till, säger Hammarbys sportchef Mikael Hjelmberg i ett uttalande på hemsidan.

Skövde AIK:s sportchef Per Åstemo jublar över förstärkningen.

- Det känns fantastiskt att vi fått möjligheten att få låna in en spelare som Alper Demirol under hösten. Alper har egenskaper som kommer göra vårt centrala mittfält bättre och han kommer kunna bidra med sina kvalitéer, såsom fin bollbehandling och kapaciteten att driva boll och slå ut lagdelar vilket vi tror kommer stärka våra chanser att vinna fotbollsmatcher under hösten, säger han i ett uttalande på hemsidan.

Skövde AIK ligger sist i superettan.

Demirol, som var utlånad till Degerfors i våras, sitter på ett utgående kontrakt med Hammarby.