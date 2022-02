Officiellt: Hammarby lånar ut Matko

Aljosa Matko, 21, anslöt förra sommaren till Hammarby och stod för två mål och en assist på 13 matcher i allsvenskan. Nu lånas spelaren ut fram till sommaren, meddelar Bajen. Matko kommer framöver att spela med slovenska Olimpija Ljubljana på tillfällig basis.

Sportchefen Jesper Jansson förklarar beslutet på Stockholmsklubbens hemsida.

- Det här är en bra lösning för båda parter, Aljosa behöver hitta tillbaka sitt självförtroende och få kontinuerligt med speltid. Han kastades in i hetluften direkt när han kom hit, och hade kanske hade behövt lite mer tid att acklimatisera sig och hitta sin plats i laget. I och med förändringar i tränarstaben så tror vi att det bästa för Aljosa just nu är att komma till en miljö där han får förtroende och känner sig hemma. Vi kommer naturligtvis följa hans utveckling under det närmsta halvåret och hoppas han kommer tillbaka starkare.

Matko har tidigare en bakgrund med spel i bland annat NK Maribor i Slovenien.