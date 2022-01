Officiellt: Hammarby säljer Ouattara till Genk

Hammarby gav under fredagen besked om att Aziz Ouattara Mohammed, 21, lämnar klubben för spel i belgiska KRC Genk. Enligt Expressen får Bajen runt 30 miljoner kronor för ivorianen, som kom till klubben så sent som under 2019.

Sportchefen Jesper Jansson om försäljningen:

- Aziz utveckling sista året har varit fantastisk, och det här blir vår fjärde stora försäljning till den belgiska ligan, och det är också Hammarbys näst största försäljning genom tiderna. Vi är stolta och glada för Aziz skull, och minst lika stolta över vår egen verksamhet och vår egen personal som skapar den här miljön som främjar unga spelares utveckling. Självklart hade det varit kul att ha Aziz kvar hos oss ytterligare en tid, men det är svårt att hålla en ung spelare när han får den här möjligheten. Den här försäljningen ger oss också ytterligare möjligheter inför säsongen att spetsa truppen, säger sportchefen på klubbens hemsida.

Ouattara stod i fjol för två mål på 24 framträdanden i allsvenskan.