Officiellt: Hammarby värvar anfallare från superettan

Hammarby har under senaste veckorna kopplats ihop med en värvning av Örgrytes anfallare Gustav Ludwigson, 25. Nu står det klart att det blir så - men spelaren ansluter först i början av nästa år.

Hammarby meddelar, via sin officiella hemsida, att Ludwigson har skrivit på ett kontrakt över tre år med föreningen, men att anfallaren kommer att spela klart den här säsongen med Örgryte i superettan innan han den 1 januari 2020 ansluter till Stockholmsklubben.

- Gustav är en spelare vi följt på nära håll under en lång tid genom vårat scoutingteam. Han kom relativt sent i in elitfotbollen och har haft en anmärkningsvärd utveckling de senaste två åren i Superettan - inte minst under den här våren. Han är en rörlig och hårt arbetande spelare som kan spela på alla de fyra offensiva positionerna och kommer passa utmärkt in i framtidens Hammarby, säger Hammarbys sportchef Jesper Jansson i en kommentar på föreningens hemsida och fortsätter:

- Både vår och Örgrytes utgångspunkt har hela tiden varit att utvecklingskurvan ska fortsätta i Öis under hösten och det känns oerhört bra att vi i Hammarby kommit till den position att vi kan vara så här pass tidigt ute med att planera vår framtid.

Ludwigson anslöt inför säsongen 2018 till Örgryte från Sävedalens IF och division 2 och stod under säsongen för elva mål och tre assist på 30 matcher i superettan. Den här säsongen är han hittills noterad för nio mål och sex assist på 17 matcher i serien.