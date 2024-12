Officiellt: Hammarby värvar Karlsson

Hammarby IF presenterar under torsdagskvällen en ny värvning - ytterbacken Jonathan Karlsson, 21, från Sandvikens IF. Karlsson köps loss och har skrivit på ett kontrakt över säsongen 2029. Han är glad över transfern.

- Det känns riktigt bra, jag ser verkligen fram emot det här. Att få spela en spelförande fotboll och fortsätta utvecklas är ju det man vill göra och det är en stor anledning till varför jag är här idag. Jag vill kunna utöva mina offensiva kvalitéer och det känner jag verkligen att jag kan få ut i Hammarby, säger Karlsson på klubbens hemsida.

Sportchefen Mikael Hjelmberg:

- Vi är väldigt glada att knyta Jonathan till oss på ett långt avtal. Jonathan har egenskaper som passar vårt spelsätt väldigt bra. Han är snabb, löpstark och har en bra teknik. Han är dessutom i en ålder som gör att vi är övertygade om att han har mycket mer utveckling i sig. Vi hälsar Jonathan välkommen till Hammarby och ser väldigt mycket fram emot att arbeta med honom.

Karlsson har tidigare en bakgrund i Djurgårdens akademi, precis som i FC Stockholm. Inför förra säsongen gick han till Sandviken, där det blev ett mål på 28 matcher i superettan.