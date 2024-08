Officiellt: Hammarby värvar Tijjani Mohammed

IF Brommapojkarna

Hammarby IF

IF Elfsborg

Hammarbys strategi att plocka in unga talanger för att sedan sälja vidare har varit framgångsrik under de senaste åren. Bland annat har spelare som Viktor Djukanovic och Nathaniel Adjei tagit vägen via Hammarby och ut i Europa.

Nu meddelar Bajen att man hämtar in en ny ung spelare.

På sin hemsida bekräftar Hammarby att den 18-årige Tijjani Mohammed lånas in från Mailantarki FC Academy i Nigeria. Vidare står det klart att det rör sig om ett ettårigt låneavtal, som även innefattar en köpoption.

Anfallaren kommer inledningsvis att tillhöra division 1-laget HTFF där han blir spelklar när pappersarbetet är färdigt.