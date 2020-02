Officiellt: Helsingborg lånar ut Weberg till Gais

Charlie Weberg slog inte ut konkurrensen i HIF:s backlinje. Nu lånas han ut till Gais under 2020. - VI har lagt ner en del jobb på att få in en mittback till, säger Jonas Östergaard, fotbollsansvarig i Gais styrelse, till klubbens hemsida.

Charlie Weberg slog sig inte in i backlinjen efter Olof Mellbergs intåg i Helsingborgs IF under 2019 och efter ett samtal med tränaren under hösten såg det ut som att han 2020 inte skulle spela i HIF. Efter att en möjlighet såg ut att bli Mjällby, som 21-åringen tränade tillsammans med i januari, men nu står det klart att han kommer att spendera den kommande säsongen i superettan med Gais.

- Vi har lagt ner en del jobb på att få in en mittback till och vi har haft koll på ett flertal alternativ. Charlie var vårt huvudspår i det arbetet och vi är mycket nöjda med att han nu kommer till klubben. Han är en duktig försvarsspelare men kommer också att bidra till laget i uppspelsfasen där han är bolltrygg och säker i passningsspelet. Charlie är klar för Gais per omgående och tränar med laget från och med måndag, säger Jonas Östergaard, fotbollsansvarig i Gais styrelse, till klubbens hemsida.

Weberg, som har kontrakt med HIF över 2021, har noterats för 71 matcher i HIF, varav 10 kommit i allsvenskan och 41 kommit i superettan.