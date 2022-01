Officiellt: Henriksson återvänder till Elfsborg

IF Elfsborg meddelade under fredagen att backen Gustav Henriksson, 23, återvänder till klubben för ett kontrakt över säsongen 2025. Henriksson ansluter närmast från österrikiska Wolfsberger, som han gick till från just Elfsborg för ett år sedan.

- Det känns fruktansvärt bra att vara här igen. Jag har trivts jättebra här innan - och är säker på att jag kommer göra det igen, så det är en fantastiskt bra känsla jag har just nu, säger Henriksson i en kommentar på klubbens hemsida och fortsätter:

- Det har pågått länge, jag har varit på väg ifrån Wolfsberger ett längre tag och jag ville hem till Sverige. När samtalet kom härifrån fanns det inget snack om saken - det finns bara en klubb i Sverige för mig och det är IF Elfsborg.

Elfsborgs manager Jimmy Thelin:

- Gustav är en spelare som tog viktiga kliv som spelare innan han tog steget till Österrike, han har en tränings- och tävlingsinstinkt på en mycket bra nivå. Han har växt i sitt ledarskap genom åren och kommer bidra till IF Elfsborg idag och i framtiden.

Klubbchefen Stefan Andreasson:

- Vi är mycket glada att hälsa Gustav tillbaka i den Gula tröjan. Gustav har fått viktig erfarenhet med spel i den Österikiska ligan samt Europa League och kommer nu hem i den bästa av åldrar. Det har funnits olika alternativ för Gustav men han har verkligen visat i våra diskussioner att det var bara IF Elfsborg som gällde.