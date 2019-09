Officiellt: HIF bryter med Wanderson - lämnar efter säsongen

Wanderson lämnar Helsingborgs IF efter säsongen. HIF meddelar att beslut är taget om att parterna går skilda vägar. Tidigare hade brassen avtal även över nästa säsong.

Helsingborgs IF skrev under sommaren 2018 kontrakt med Wanderson Do Carmo, som tidigare även representerat Gais i svensk fotboll. Brassen skrev på ett kontrakt över 2020, men med ett optionsår över 2021. Nu meddelar däremot HIF att Wanderson, 33, lämnar klubben i förtid, redan efter den här säsongens slut.

HIF meddelar att parterna är överens om att bryta kontraktet och gå skilda vägar.

"Helsingborgs IF har gemensamt med Wanderson do Carmo kommit överens om att bryta spelarens kontrakt efter säsongen. Kontraktet som sträckte sig över nästa säsong kommer att brytas den 31 december 2019", skriver HIF på Twittter.

Wanderson är i år noterad för två assist på 18 framträdanden i allsvenskan. Brassen spelade senast från start i 2-0-segern mot Östersunds FK på Olympia. Wanderson har tidigare bland annat spelat för ryska klubbarna Dynamo Moskva och Krasnodar, men även för turkiska Alanyaspor i Süper Lig.