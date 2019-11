Officiellt: HIF presenterar ny assisterande tränare

Helsingborgs IF fortsätter att ändra om i ledarstaben. Nästa namn in är Rickard Engström som assisterande tränare. - Det känns helt fantastiskt, säger huvudpersonen.

Helsingborgs IF håller på att sätta truppen och ledarstaben inför nästa säsong i allsvenskan. Olof Mellberg är sedan i somras ny chefstränare i föreningen och tidigare i höst blev det även klart att Adil Kizil kommer in som ny chefsscout, samtidigt som tidigare Västerås SK-tränaren Thomas Gabreilsson har kommit in som ny assisterande till Mellberg. Vidare har både assisterande tränaren Alexander Tengryd och assisterande tränaren Niklas Egnell, som under en period i år hade fokus på fotbollsfys, lämnat föreningen.

Nu meddelar HIF att Rickard Engström i stället kommer in som ny assisterande tränare med inriktning fotbollsfys. Kontraktet är skriver över säsongen 2021.

- Det känns helt fantastiskt och det har det gjort sedan första kontakten. Genom samtalen med Olof (Mellberg) har jag känt av entusiasmen som finns i och runt tränarteamet som jag ser verkligen fram emot att få vara en del av. Att bo och verka i en fin stad som Helsingborg är också något jag ser fram emot. Jag är jättestolt över att få förtroendet och redo för en kul utmaning, säger Engström i en kommentar på HIF:s hemsida.

Olof Mellberg säger i sin tur så här om tillskottet i ledarstaben:

- Jag har fått ett mycket positivt intryck av Rickard och ser fram emot att börja jobba tillsammans.

Engström har bland annat en bakgrund som fysansvarig i BK Forward och har även varit assisterande tränare i föreningens U21-lag. Vidare har han även varit fystränare i Östers IF och assisterande tränare i föreningens U17-lag.