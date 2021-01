Officiellt: IFK Göteborg lånar ut målvakt

IFK Göteborgs talangfulle målvakt Tom Amos, 22, har under senaste åren varit reservmålvakt i allsvenskan. I fjol kom han inte till spel i någon match, medan han under 2019 fick rycka in i en match och göra allsvensk debut.

Nu meddelar Blåvitt att Amos lånas ut över den kommande säsongen till Utsiktens BK för spel i ettan. Detta för att få kontinuerligt med speltid.

- Tom är i ett läge i sin karriär där han behöver spela matcher för att utvecklas vidare. Vi kommer att följa honom noga när han nu är hos Utsikten, och han kommer fortsättningsvis träna med oss kontinuerligt. Vi tror väldigt mycket på Tom och det känns som en bra lösning för alla, säger Blåvitts sportchef Pontus Farnerud i en kommentar på klubbens hemsida.

Farnerud menar vidare att föreningen kommer att plocka in en ersättare till Amos, som kommer att vara andremålvakt bakom Giannis Anestis.

- Det är på gång och vi hoppas ha något klart väldigt snart, säger sportchefen.