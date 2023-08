Officiellt: IFK Göteborg värvar Perez

IFK Göteborg har under den senaste tiden spelat upp sig och är numera på säker mark i allsvenskan. I sommar har Blåvitt plockat in flera nya spelare, och under onsdagen presenterar klubben ytterligare ett nyförvärv.

Blåvitt går ut med att den talangfulle mittfältaren David Perez, 19, ansluter på lån över juni nästa år från den italienska Serie A-klubben Atalanta.

- Det är en spännande möjlighet för mig att komma hit till Blåvitt. Jag gillar hur våra samtal har gått om att hitta en utvecklande miljö för mig personligen och samtidigt konkurrera om speltid. Det är upp till mig själv att bevisa vad jag kan, säger Perez på IFK:s hemsida.

Blåvitts tekniske direktör Ola Larsson om lånet:

- Följer du svensk fotboll på ungdomssidan på nära håll så är David ett namn du har koll på. Hans flytt till Atalanta för tre år sedan var uppmärksammad och den gången omvandlades hans lån från BP till en permanent flytt till Italien. Det säger en hel del. Nu har han fått mer rutin i en erkänt bra ungdomsakademi och dessutom värdefulla erfarenheter från en Serie A-klubb. Det ska bli intressant att se vad det har gett honom på planen, säger han.

Blåvitt informerar vidare om att klubben har en option om att göra övergången permanent i överenskommelsen.

- Fördelen med ett lån som har en köpoption är att vi kan lära känna varandra och se David i vår miljö och med vår spelargrupp. Vi vet att han har intressanta kvaliteter och om allt klickar kan han tillföra något som ger oss ytterligare spets. Vi har en tanke på att eventuellt låna vidare David till en samarbetsklubb för att garantera speltid - men samtidigt ha honom hos oss på Kamratgården för att vara nära honom i träningsvardagen. Vi vill testa oss fram och hitta fler vägar fram i den individuella spelarutvecklingen, säger Larsson.

Perez är fostrad i Brommapojkarna och lämnade för Atalanta under 2020. Han har sedan dess representerat klubbens U-lag.

IFK Göteborg är på tolfte plats och ställs härnäst mot Malmö FF borta på söndag i allsvenskan.