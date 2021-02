Officiellt: Jamie Roche förlänger med Sirius

Jamie Roche kom till Sirius akademi redan 2013, tolv år gammal, från moderklubben Bälinge IF. Sedan dess har 19-åringen spelat sig upp hela vägen till Sirius A-lag. 2018 gjorde han sin seniordebut och 2020 skrev han på sitt första seniorkontrakt. Nu har han förlängt till 31 december 2024.

Under fjolåret kom genombrottet för Roche när han startade elva och byttes in i sju allsvenska matcher. Då som innermittfältare, men under försäsongen 2021 har han agerat mittback.

- Det har känts bra här i säsongsinledningen även om mittbackspositionen är ny för mig. Jag får ut många delar av mitt spel som jag är bra på även på den positionen. Jag vill kunna vara flexibel och spela på båda positionerna, jag tror att det kommer vara bra för min utveckling, säger Roche.